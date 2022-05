Aunque no es común que la viruela del mono se transmita a humanos, en los laboratorios se analizan las muestras de más de 20 posibles contagios detectados en Madrid. Los síntomas son dolor de cabeza, fiebre y cansancio, pero lo más significativo son las erupciones cutáneas parecidas a las de la varicela. Por el momento, el contagio entre humanos es reducido. El virus procede de países de África Occidental como Nigeria. Son los roedores quienes lo transmiten a los simios y estos a los humanos. Y aunque no existe un tratamiento sí que hay una alternativa, la vacuna contra la viruela humana. Los casos confirmados en el Reino Unido y Portugal no deben alarmar todavía, pero suponen una alerta sanitaria que obliga a vigilar al virus de cerca.