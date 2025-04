El cardenal lituano Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor de la basílica romana de Santa María La Mayor, confesó este viernes que el papa Francisco eligió en 2022 ese templo como lugar de sepultura inspirado por la Virgen.

"Él quería que su tumba respetara y hablara de su vida, sencilla y esencial", reconoció el purpurado en una declaración a los medios.

En sus últimas voluntades, difundidas por la Santa Sede, el papa dejaba por escrito que el coste del sepulcro sería afrontado por un benefactor desconocido y gestionado por el monseñor lituano.

Francisco indicaba su elección de una tumba sencilla, en la tierra y sin decoración en el interior del templo, al lado de la capilla de un icono mariano del que fue muy devoto, la Salus Populi Romani.

El cardenal recordó que en mayo de 2022 habló con Francisco de su futura tumba y aseguró que, por aquel entonces, "él creía que los papas debían ser enterrados en la basílica de San Pedro". "Sin embargo, una semana después me llamó a la Casa Santa Marta y me dijo: "María me ha dicho 'prepara tu tumba'". Y añadió: "Estoy muy contento de que María no me haya olvidado".

La tumba, cuya primera imagen ya ha sido revelada, consiste en una lápida sencilla de mármol de la región de Liguria (norte), de donde eran los antepasados italianos de Bergoglio, con una sola inscripción: 'FRANCISCUS', su nombre pontificio en latín.

Todo en blanco, en la pared además se ha colocado una reproducción ampliada de su cruz pectoral, en plata y con el Buen Pastor.

El papa Francisco, fallecido con 88 años, será despedido en la mañana de este sábado con un funeral solemne en la Plaza de San Pedro del Vaticano y después un cortejo fúnebre trasladará su féretro para su sepultura en Santa María La Mayor.