Ha pasado más de medio año y la incertidumbre sigue presente. Cientos de familias que perdieron sus casas durante la riada del pasado 29 de octubre en l'Horta Sud siguen en recursos habitacionales temporales adjudicados a través de los Servicios Sociales municipales. Muchas de estas familias vivían cerca de ramblas y otras muchas estaban expuestas por ubicarse en una planta baja o por residir en infraviviendas junto al cauce de algún barranco que desbordó por completo aquella tarde.

Francisco es una de los cientos de personas que aún está desplazada, pues su casa, en la que vivía con su compañera y su hijo de 13 años, junto al barranco del Poyo a su paso por el barrio del Xenillet, en Torrent, desapareció literalmente bajo el agua.

Ahora residen en un piso que les ha cedido la Sareb, pero saben que tienen fecha de caducidad. "Esto no es para siempre, y eso es lo que me angustia", explica el vecino de Torrent. "He pasado de tener una casa, no pagar hipoteca ni alquiler, pues es la casa familiar, a no saber dónde acabaremos, qué pasará, dónde viviremos. Nuestra casa desapareció de la noche a la mañana", lamenta. Aun los ocho meses que han pasado, Francisco continúa llevando cada día a su hijo al instituto a Torrent.