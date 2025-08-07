El arquitecto valenciano Santiago Calatrava sufrió este martes un robo de un reloj de más de 100.000 euros, pero gracias a la colaboración ciudadana logró recuperarlo. Calatrava se encuentra pasando unos días en València. De hecho, este martes también visitó el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) en compañía de Manuel Muñoz, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y guiado por Javier Molins, asesor artístico del centro.

La muestra de Anselm Kiefer Calatrava expresó su admiración por la calidad de las obras y se mostró «muy gratamente sorprendido por el alto nivel de los artistas», declaró. Asimismo, el arquitecto destacó la relevancia de este nuevo espacio cultural para la ciudad. «Es un orgullo para València tener un centro de este nivel con grandes artistas nacionales e internacionales», subrayó. El creador nacido en Benimàmet se interesó por la muestra del artista alemán Anselm Kiefer que acoge la antigua sala noble del palacio.