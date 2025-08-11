El domingo por la noche, mientras miles de personas fijaban su mirada en el cielo en busca de algún destello de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más esperadas del año, un gigantesco haz de luz irrumpió por sorpresa en el firmamento. Según se observa en las imágenes capturadas desde varios puntos del litoral español, desde Cádiz y Málaga hasta Ibiza, alrededor de medianoche una bola de fuego incandescente atravesó el cielo español y, en cuestión de segundos, se acabó desintegrando. En un primer momento, muchos creyeron que se trataba de un meteorito, un cometa o una estrella fugaz de gran tamaño. Pero dadas las características del fulgor, esta teoría se acabó descartando rápidamente. Los expertos afirman que podría tratarse de un gigantesco trozo de basura espacial que se desintegró en su contacto con la atmósfera. Hay quien dice que pudo tratarse de un satélite y quien señala que se trata de un fragmento de un cohete chino.