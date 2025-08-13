Cangas del Narcea está en vilo por un incendio declarado en torno a las cuatro de la tarde en la zona entre Limés y Fonceca, a unos diez minutos de la capital canguesa, desde donde se ve la columna de humo. Las llamas están próximas a los pueblos de Villarín de Limés y Puenticiella, por lo que no se descarta que haya que hacer desalojos en caso de que no se controle la situación. "Esto mete miedo", señalan los vecinos que están en la zona, que dan cuenta de la situación angustiosa que se está viviendo sobre el terreno. Igualmente, los bomberos están intentando proteger El Acebo, uno de los santuarios de Asturias más emblemáticos.

Los equipos de emergencias están desplegados en la zona para intentar frenar las llamas. Los vecinos empezaron a percibir mucho humo e inicialmente se pensó que pudiera proceder de los incendios que asolan la vecina provincia de León, sin embargo, se trata de un nuevo incendio de importantes dimensiones. "La cosa pinta fea", repiten los vecinos.