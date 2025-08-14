Pirómanos e incendiarios, unos con trastorno mental y otros con intención de provocar daños, causan el 55 por ciento de los incendios forestales. Ambos alcanzan a veces altos índices de reincidencia por la falta de castigo. El Código Penal contempla penas duras, de 1 a 5 años de cárcel cuando no hay daños personales y de 10 a 20 años cuando suponen un peligro para la vida de las personas. En la última década las fuerzas de seguridad han detenido a 3.600 personas pero pocas han sido condenadas. Por ejemplo en 2023 hubo 372 detenidos y sólo 90 de ellos fueron condenados. Hay dos razones principales: la falta de pruebas y lo complicado que resulta demostrar la intencionalidad. Muchos acaban como incendios accidentales con penas mucho menores.