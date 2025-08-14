Los gatos con demencia experimentan cambios cerebrales similares a los de las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer. Proporcionan un “modelo natural perfecto” para futuros estudios y propiciar mejores tratamientos, tanto para los animales como para los humanos.

Investigadores de la Universidad de Edimburgo han descubierto que los gatos desarrollan demencia de forma similar a los humanos con enfermedad de Alzheimer: sus cerebros acumulan las mismas proteínas tóxicas que caracterizan la condición humana. El hallazgo, publicado en el European Journal of Neuroscience (EJN), podría cambiar la forma en que los científicos estudian y desarrollan tratamientos para esta enfermedad.