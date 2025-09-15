La Policía ha detenido este lunes a un hombre con antecedentes penales que se había atrincherado en una vivienda de la céntrica calle Montera, junto a la Gran Vía de Madrid. El suceso ha provocado momentos de gran tensión en una de las zonas más transitadas del centro de la capital.

El hombre, de unos 30 años y paciente psiquiátrico, fue reducido por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) aproximadamente una hora y media después de haberse encerrado en el tercer piso de un edificio. La intervención policial evitó que la situación derivara en un incidente mayor.

El detenido, que entró ensangrentado en el edificio, amenazó con matar al resto de los vecinos, generando pánico entre los residentes. Las fuerzas de seguridad activaron un dispositivo especial en la zona y se acordonó parte de la vía mientras se desarrollaba la operación.

En la imagen final se puede ver al hombre arrestado en una camilla, rodeado por policías y personal de emergencias, mientras era trasladado.