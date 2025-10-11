PI STUDIO

La Guardia Civil rescata a varias personas atrapadas en un coche tras la dana Alice en San Javier, Murcia

La dana Alice, la primera de la temporada, ha llegado con fuerza al litoral mediterráneo. Una gran tormenta fue la encargada de abrir las jornadas de precipitaciones y tormentas que empezaron el miércoles pasado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta naranja y amarilla en grandes partes de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Cataluña y Baleares.