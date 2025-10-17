Lucía Feijoo Viera

Giro en el caso de Isak Andic, el fundador de Mango: de muerte accidental a posible homicidio

Isak Andik, el fundador de Mango, murió tras precipitarse de una montaña. Ocurría en diciembre del año pasado. Ahora, los Mossos sospechan que no fue un accidente, sino un homicidio. Y en el punto de mira tienen al único que le acompañaba en el momento de la catástrofe: a uno de sus tres hijos y herederos de la firma de moda. La mañana del 14 de diciembre de 2024, el fundador de Mango, Isak Andic, estaba practicando senderismo junto a su hijo mayor Jonathan, cuando el empresario cayó al vacío tras resbalar por uno de los senderos. Ese fue el relato inicial de su hijo, el único acompañante de Isak aquel día. Los mossos apostaron por una muerte accidental y se archivó la causa un mes después. Ahora un nuevo giro en la investigación apunta a que podría tratarse de un posible homicidio y la policía señala al hijo como principal sospechoso. Los investigadores encuentran incongruencias en las declaraciones de Jonathan, que habría discutido con su padre momentos antes del accidente. La pareja del fallecido en aquel momento, Estefanía Knuth, destacó además la mala relación entre padre e hijo. Aunque de momento no existen pruebas concluyentes, los mossos continúan con la investigación del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.