Sara Fernández

Hallan en Manises, un año después, los restos de Francisco Javier, el hombre que desapareció junto a su hija por la dana

Trabajadores de la empresa Tragsa que están realizando la limpieza del cauce del Túria han encontrado esta tarde en el término municipal de Manises los restos de una persona que, según las primeras estimaciones del médico forense, podría ser de una víctima mortal de la dana, no solo por la ubicación, sino también por el estado y lugar en el que ha sido encontrado el cuerpo. En caso de confirmarse, se trataría de Francisco Javier Vicente Fas, Javi, de 56 años, desaparecido junto con su hija en Pedralba la tarde del 29-O. Habrá que esperar a las pruebas genéticas para determinar de manera oficial si, efectivamente, se trata de él o no. El hallazgo se produce cuando está a punto de cumplirse el año de la devastadora catástrofe natural que ha dejado 229 fallecidos y miles de damnificados.