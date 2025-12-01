Sara Fernández

Parto con público de un gorila en el Bioparc de Fuengirola

Una cría de gorila de llanura (Gorilla gorilla gorilla), una especie catalogada en peligro crítico de extinción, ha nacido en el parque zoológico Bioparc en Fuengirola (Málaga), "un hecho excepcional en el mundo de la zoología moderna", señalan desde el centro. Se trata de "un hito especialmente relevante para el programa europeo de conservación" de esta especie, recalcan desde el parque fuengiroleño.