Secciones

Es noticia
Los 43 fallecidosBoroNuevo accidenteSuceso en FuengirolaCentro comercialCruz del HumilladeroInspección Técnica de EdificiosCalle LariosBalcerowski
instagramlinkedin
Un superviviente en Adamuz se salvó tras escoger un billete distinto por primera vez

Un superviviente en Adamuz se salvó tras escoger un billete distinto por primera vez

Lucía Feijoo Viera

Un superviviente en Adamuz se salvó tras escoger un billete distinto por primera vez

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Alejandro Alcolea, profesor de Educación Física en Móstoles (Madrid), volvía a la capital el domingo pasado en el tren Iryo tras pasar un fin de semana en Málaga y vivió el descarrilamiento con la suerte de salir ileso tras elegir por primera vez un tipo de billete distinto al habitual que utiliza para viajar, cuyo asiento corresponde a los vagones más afectados por el choque.

TEMAS

Tracking Pixel Contents