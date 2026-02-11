LNE

Matan a un hombre y otro resulta herido grave durante una reyerta en Langreo

Un hombre de unos 55 años ha resultado muerto a consecuencia de una reyerta acaecida a mediodía de hoy miércoles frente al número 28 de la calle Marqués de Bolarque, en La Felguera (Asturias). Hay al menos otra persona, de unos 30 años, ha resultado herida de gravedad en el mismo enfrentamiento. Se trataría del presunto autor de la muerte, "un viejo conocido" de las fuerzas de seguridad.