Mark Zuckerberg llega a la corte de Los Ángeles para declarar en el histórico juicio de adicción a las redes
El CEO de Meta Platforms y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, testifica sobre el efecto de Instagram en la salud mental de los usuarios jóvenes, en un juicio histórico sobre la adicción juvenil a las redes sociales. Meta podría tener que pagar daños y perjuicios si pierde el caso, y el veredicto podría erosionar la defensa legal de las grandes tecnológicas contra las reclamaciones de daños a los usuarios. La demanda forma parte de una reacción global contra las plataformas de redes sociales por la salud mental de los niños. Más información
