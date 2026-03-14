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Los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas abandonan los juzgados tras decretarse su ingreso en prisión

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Martín Rodríguez

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Los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas abandonan los juzgados de Villafranca de los Barros tras decretarse su ingreso en prisión. Más información

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