Establecimientos que recomienda Guía Michelin este 2026 en Málaga
Reconocidos en Málaga los 23 establecimientos de la provincia distinguidos como restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026. La entrega de placas se ha celebrado en el Auditorio Edgar Neville, en un acto que ha reunido a más de 200 profesionales del sector, entre restauradores y representantes de las principales asociaciones andaluzas. Más información
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