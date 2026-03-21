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La Guardia Civil rescata más de 500 aves exóticas protegidas del interior de una vivienda en Cádiz

La Guardia Civil rescata más de 500 aves exóticas protegidas del interior de una vivienda en Cádiz

Javier Vendrell Camacho

La Guardia Civil rescata más de 500 aves exóticas protegidas del interior de una vivienda en Cádiz

Javier Vendrell Camacho

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La Guardia Civil ha intervenido más de 500 ejemplares de aves exóticas protegidas en el interior de una vivienda ubicada en la barriada de Estrella del Marqués, en Cádiz, en una actuación en la que se investiga al propietario por presuntos delitos de tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción y contra el bienestar animal.

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