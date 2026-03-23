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Amalia, la médico que pasó cuatro horas atrapada en el tren Alvia de Córdoba, pide el alta: "Necesito que me faciliten los trámites"

Amalia Montealegre, la médico de la localidad toledana de Talavera de la Reina herida grave en el accidente ferroviario de Adamuz, ha abandonado este lunes el hospital de Huelva en el que ha permanecido ingresada, aunque primero estuvo en la UCI del Hospital de Córdoba. Amalia es una de las pocas supervivientes del vagón 2 del Alvia, siniestrado el pasado 18 de enero. Fue la última en ser rescatada y estuvo cuatro horas atrapadas entre los restos del tren. Aún tiene un largo camino de recuperación, pero lo hará en casa. Tendrá que someterse a dos intervenciones más. Ella se mantiene fuerte y asegura que ahora mismo su prioridad es que le faciliten los trámites que quedan por delante, por ejemplo, la tarjeta de movilidad reducida, que asegura que no se la dan hasta dentro de seis meses. Más información