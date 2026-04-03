Ana Lucas

La reina Sofía disfruta de la procesión de los Salzillo desde el palco del Palacio episcopal

La reina Sofía y las infantas Elena y Cristina han asistido este viernes en Murcia a la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno o 'los Salzillos', así como han presenciado la apertura de la puerta del Perdón de la Catedral para la entrada del paso principal, lo que no sucedía desde 1916, en pleno 425 aniversario de la cofradía y ante miles de personas. Más información