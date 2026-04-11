Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Rescatados en helicóptero los astronautas de Artemis II tras amerizar en el Pacífico

Los astronautas de la misión Artemis II fueron evacuados en helicóptero tras su amerizaje en el océano Pacífico, culminando con éxito el primer viaje tripulado al entorno lunar en más de medio siglo. La cápsula Orion, llamada Integrity, descendió suavemente frente a la costa de California tras completar una travesía de casi diez días. Equipos de recuperación aseguraron la nave y procedieron al traslado aéreo de los tripulantes, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. La misión recorrió más de 1,1 millones de kilómetros y supone un paso clave en el objetivo de la NASA de volver a pisar la Luna a partir de 2028.