Lucía Feijoo Viera

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Richard Gere pide no ignorar las consecuencias del colonialismo en las crisis migratorias actuales

El actor y filántropo estadounidense Richard Gere, conocido por su defensa de los derechos humanos, instó este jueves a abordar las causas profundas de la migración y a enfocar este fenómeno desde una perspectiva moral, en lugar de limitarse a políticas restrictivas y de seguridad. "A menudo hablamos de los migrantes como si fueran diferentes de nosotros. Como si pertenecieran a otra categoría de seres humanos", dijo en la presentación de una iniciativa sobre migración del Centro para los Derechos Fundamentales de la Hertie School y de la Fundación Gere en Berlín.