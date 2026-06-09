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Así es el exhaustivo control de seguridad de la Guardia Civil al avión que ha llevado al papa a Barcelona

Así es el exhaustivo control de seguridad de la Guardia Civil al avión que ha llevado al papa a Barcelona

Sara Fernández

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Así es el exhaustivo control de seguridad de la Guardia Civil al avión que ha llevado al papa a Barcelona

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La Guardia Civil ha puesto en marcha un estricto protocolo de seguridad e inspección en el avión oficial que trasladará al papa León XIV hacia Barcelona. Los agentes especializados revisan minuciosamente cada rincón de la aeronave en la pista para garantizar la máxima protección del sumo pontífice, cumpliendo con los estándares internacionales exigidos para las altas personalidades del Estado y de la Iglesia católica. Este despliegue preventivo forma parte del blindaje de seguridad que acompaña el viaje apostólico del Santo Padre en nuestro país. Tras su paso por la capital, la agenda oficial en territorio catalán contempla importantes encuentros institucionales y religiosos, entre los que destacan una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys y la esperada inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia.

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