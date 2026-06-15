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Un hombre mata en Valencia al logopeda de su hijo de 2 años tras acusarlo de abusar del niño

Un hombre mata en Valencia al logopeda de su hijo de 2 años tras acusarlo de abusar del niño

Germán Caballero

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Un hombre mata en Valencia al logopeda de su hijo de 2 años tras acusarlo de abusar del niño

Germán Caballero

Valencia
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La Policía Nacional ha detenido en la tarde de este en la localidad valenciana de Burjassot a un hombre de 24 años, David G. S., por supuestamente matar al logopeda de su hijo, de 2 años, ante la sospecha de que pudieran haberse producido abusos al menor en el centro donde lo estaban atendiendo, en Valencia capital. Según las primeras informaciones, el padre habría llevado a su hijo, de dos años, a una sesión en un centro ubicado en ese punto y, tras salir un momento a la calle, habría regresado y habría visto que el niño estaba semidesnudo, en concreto, con el pantalón bajado y sin pañal, por lo que se habría enfrentado al profesional exigiéndole ver las cámaras. Ante la negativa, lo habría matado a cuchilladas y luego se habría ido a su casa y después se ha entregado en la comisaría de la localidad. Más información

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