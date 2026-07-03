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Las imágenes más impactantes del incendio de La Bisbal, en Girona

Las imágenes más impactantes del incendio de La Bisbal, en Girona

Lucía Feijoo Viera

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Las imágenes más impactantes del incendio de La Bisbal, en Girona

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de provocar el incendio desatado este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) cuando hacía trabajos con una radial al pie de una carretera. Según han informado los Mossos d'Esquadra, el hombre ha sido identificado y detenido por estar llevando a cabo unos trabajos que están prohibidos debido al elevado riesgo de incendio. El fuego, que ha obligado a confinar a cerca de 12.000 personas y a evacuar a 150 vecinos de Santa Cristina d'Aro (Girona), sigue avanzando si control y ha arrasado ya 1.280 hectáreas, aunque tiene potencial para afectar una superficie de hasta 10.000. Más información

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