Javier Vendrell Camacho

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Así fue el multitudinario desfile del Orgullo LGTBIQ+ 2026 en las calles de Madrid

Miles de personas, un millón según los organizadores, han recorrido este sábado el centro de Madrid en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ 2026, una multitudinaria marea arcoíris que ha clamado "disidencia y resistencia" en una jornada de reivindicación, fiesta y calor, mucho calor.