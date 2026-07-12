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Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

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Sara Fernández

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Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El incendio en Los Gallardos (Almería), que ha causado la muerte a doce personas, ha quedado este domingo estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros, tras lo que las 1.000 personas que estaban aún desalojadas pueden volver a sus hogares.

Los familiares de algunas de las víctimas extranjeras han comenzado a llegar a España para completar, con muestras de ADN, la identificación de los doce fallecidos, una tarea que realiza el departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que ha logrado obtener el perfil genético de las doce víctimas.

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