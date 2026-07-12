Secciones

Es noticia
Escalada de la vivienda en MálagaEpidemia de cáncer de piel en MálagaA disposición judicial el detenido por doble crimen en MijasEstabilizado el incendio forestal en Los GallardosLas plagas de este verano en EspañaCarlos Dotor, incógnita pendiente del Málaga CFLa mejor casa de comidas de España, en AntequeraHuelga de Renfe en Málaga
instagramlinkedin
Juanma Moreno sobre el incendio de Los Gallardos: "El balance son 7.000 hectáreas quemadas"

Juanma Moreno sobre el incendio de Los Gallardos: "El balance son 7.000 hectáreas quemadas"

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juanma Moreno sobre el incendio de Los Gallardos: "El balance son 7.000 hectáreas quemadas"

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Hoy podemos trasladar buenas noticias”. Así ha iniciado su intervención el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando del incendio de Los Gallardos, en Almería. El dirigente del PP-A ha comparecido este domingo para anunciar “la estabilización del incendio”, una situación que, según ha explicado, significa que el fuego está “perimetrado y acotado, sin peligro de llamas”.

TEMAS

Tracking Pixel Contents