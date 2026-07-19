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Fernando Sanz, capitán de la UME en el operativo de las Cinco Villas: «El trabajo es muy intenso por la altura de llamas y el viento»

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Jaime Galindo

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Fernando Sanz, capitán de la UME en el operativo de las Cinco Villas: «El trabajo es muy intenso por la altura de llamas y el viento»

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Vídeo: El Infoca combate un incendio forestal en El Atabal

FuegoEl Plan Infoca trabaja desde la tarde-noche de este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado en El Atabal, en Málaga capital. El fuego se originó alrededor de las 20.45 horas en este paraje situado en el entorno del distrito de Puerto de la Torre. Hasta la zona se han desplazado diez efectivos por tierra, una autobomba y un vehículo pesado de extinción.

Vídeo: El Infoca combate un incendio forestal en El Atabal

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