Una mano biónica permite tocar el piano a personas con amputaciones
La Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial 2026 (WAIC) y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA arrancaron a lo grande este viernes en Shanghái. Entre las principales novedades figura una nueva mano biónica inteligente de BrainCo. El dispositivo detecta las señales eléctricas nerviosas y musculares del usuario para interpretar su intención de movimiento. La mano permite mover de forma independiente los cinco dedos y coordinarlos entre sí, ofreciendo a personas con amputaciones un control preciso y natural para realizar gestos y actividades de la vida diaria e incluso tocar el piano.
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FuegoEl Plan Infoca trabaja desde la tarde-noche de este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado en El Atabal, en Málaga capital. El fuego se originó alrededor de las 20.45 horas en este paraje situado en el entorno del distrito de Puerto de la Torre. Hasta la zona se han desplazado diez efectivos por tierra, una autobomba y un vehículo pesado de extinción.