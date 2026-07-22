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Javier Bardem, protagonista en el concierto de Shakira en Nueva York

Javier Bardem cambió por una noche la alfombra roja por la pista de baile. El actor español asistió al concierto que Shakira ofreció este 21 de julio en el Barclays Center de Nueva York y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas inesperados de la velada, luego de que las cámaras del recinto lo enfocaran mientras disfrutaba del espectáculo, desatando la ovación del público.