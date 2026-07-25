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Así han sido los trabajos nocturnos de la UME para frenar el fuego de la Sierra Oeste de Madrid

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Javier Vendrell Camacho

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Así han sido los trabajos nocturnos de la UME para frenar el fuego de la Sierra Oeste de Madrid

Javier Vendrell Camacho

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Efectivos de la UME han trabajado toda la noche para frenar el fuego que afecta a la Sierrra Oeste de Madrid. Los militares han utilizado maquinaria pesada para perimetrar la zona y defender las viviendas.

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