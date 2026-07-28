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Las exmonjas de Belorado comparecen en los juzgados de Burgos

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Cuatro de las exmonjas de Santa Clara de Belorado han declarado en el juzgado de Briviesca por la venta de obras de arte y bienes catalogados como Patrimonio Histórico del convento en el que vivían. Han defendido su derecho a vender esas obras porque aseguran que es una práctica habitual para la supervivencia en las órdenes religiosas. Además, han calificado de rastreros a los que las acusan de apropiación indebida. La Fiscalía y la acusación particular piden 12 años de cárcel para ellas.

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