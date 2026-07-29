Lucía Feijoo Viera

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Imágenes aéreas muestran la devastación causada por los incendios en Castellón

Los drones muestran paisajes calcinados en Vilavella tras los incendios forestales que arrasan la zona. Los incendios en la provincia de Castellón han calcinado más de 8.500 hectáreas. Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente y este año ha sufrido olas de calor que han batido récords. Los científicos aseguran que el cambio climático provocado por la actividad humana está intensificando el calor y la sequía, lo que permite que los incendios forestales se propaguen con mayor rapidez, ardan durante más tiempo y causen una mayor destrucción. Más información