Secciones

Es noticia
Los conductores piden soluciones para Las PedrizasAumentan los casos de cáncer de pielAumentan la frecuencias del Cercanías en FeriaLa cadena de turrones Vicens sustituye a Juguetes CarriónITV inminente para nuevas matrículasLa Junta rescata a Arturo Bernal, exconsejero de TurismoLa Policía investiga el fallo de ciberseguridad en SénecaUn exACB como complemento a Tyson Pérez
instagramlinkedin
El volcán Kilaue de Hawaii se reactiva

El volcán Kilaue de Hawaii se reactiva

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El volcán Kilaue de Hawaii se reactiva

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El volcán Kilauea de Hawái se reactivó y comenzó a expulsar lava el pasado martes 28 de julio desde una fuente en su cúspide y los expertos ya han declarado que tras este episodio se espera una nueva erupción volcánica en los próximos días. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) elevó el martes el nivel de alerta del Kīlauea a vigilancia naranja después de que comenzará dicha actividad volcánica precursora en la cima del volcán hawaiano, y se pronostica que el nuevo episodio de erupción comience entre el 28 y el 30 de julio.

TEMAS

Tracking Pixel Contents