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Los bomberos siguen al pie del cañón con las labores de extinción

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Alejandro García Benito

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Efectivos de los parques de Bermillo de Sayago, Tierras de Aliste (San Vitero), Rionegro del Puente y Zamora Centro, integrados en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, continúan trabajando sin descanso para proteger a los vecinos y a las poblaciones de Sayago afectadas por el incendio forestal iniciado ayer en Fermoselle.

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