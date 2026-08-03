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Mariano De Paco confirma la apertura del Estadio de Vallecas

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"Mañana el club se ha comprometido a abrir el estadio", ha informado el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, al término de la reunión mantenida este mediodía con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, para tratar de resolver situación entorno al Estadio de Vallecas, bloqueado por el club desde la semana pasada. Más información

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