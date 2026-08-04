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Investigado en Cáceres por arrojar vivos a siete cachorros a un contenedor

Investigado en Cáceres por arrojar vivos a siete cachorros a un contenedor

Lucía Feijoo Viera

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Investigado en Cáceres por arrojar vivos a siete cachorros a un contenedor

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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La Guardia Civil investiga a un hombre en Cáceres por el presunto abandono y maltrato de siete cachorros lactantes, arrojados vivos dentro de un contenedor de basura a principios de junio. Gracias a la alerta de un ciudadano y la rápida actuación policial, los animales, que presentaban un estado de salud crítico debido a las altas temperaturas y deshidratación, fueron rescatados y puestos a salvo. El SEPRONA asumió la investigación, localizando al sospechoso tras hallar tres perros en una parcela cercana. El hombre terminó confesando el abandono ante las evidencias y las pruebas de ADN tomadas a los cachorros. Por estos hechos, se enfrenta a cargos penales por abandono y maltrato animal.

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