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Una santera, acusada de estafar 11.000 euros a un empresario con "rituales de amor"

Una santera, acusada de estafar 11.000 euros a un empresario con "rituales de amor"

Lucía Feijoo Viera

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Una santera, acusada de estafar 11.000 euros a un empresario con "rituales de amor"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Se hace llamar 'Maestra Meiga' y 'Maestra Marie' en su página web, donde asegura que puede solucionar "casos difíciles" de pareja y se describe como "experta en rituales de alta potencia, de retorno, amarres de amor y uniones eternas". Afirma que durante más de 15 años ha ayudado "a mujeres y hombres a recuperar a su ser amado, sellar su relación y evitar la traición". Pero la Guardia Civil ya ha recibido dos denuncias contra ella por un presunto delito de estafa, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Una de ellas la presentó, el pasado 1 de julio, un empresario canario, treintañero, que asegura que la santera le ha esquilmado casi 11.000 euros en apenas dos meses y medio. Más información

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