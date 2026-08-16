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Así son los trabajos de extinción de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Así son los trabajos de extinción de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Javier Vendrell Camacho

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Así son los trabajos de extinción de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Javier Vendrell Camacho

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El incendio declarado el viernes en Las Peñas de Riglos (Huesca) ya afecta a una superficie provisional de 16.600 hectáreas, continúa activo en gran parte del perímetro y en la jornada de este sábado las condiciones meteorológicas no han resultado nada favorables, lo que está influyendo en la magnitud y la evolución del fuego.

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