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Una tormenta de alto riesgo azota la Comunidad Valenciana

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José Luis Roca | PI STUDIO

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Una tormenta de alto riesgo azota la Comunidad Valenciana

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Tal como había advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio de calor extremo vivido ayer en la Comunidad Valenciana ha llegado a su fin de forma súbita con tormentas y un giro brusco de la situación meteorológica. De hecho, las primeras tormentas se han empezado a formar en el interior de la península, concretamente entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

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