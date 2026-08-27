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Así ha quedado el vehículo militar tras la agresión en Ceuta

Así ha quedado el vehículo militar tras la agresión en Ceuta

Sara Fernández García / PI STUDIO | ATME

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Así ha quedado el vehículo militar tras la agresión en Ceuta

Sara Fernández García / PI STUDIO | ATME

MADRID
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Doce migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos esta madrugada en Ceuta tras participar presuntamente en una agresión que causó heridas a cuatro militares en la zona de Benzú, donde un grupo de entre 30 y 40 personas les tendió una emboscada y les lanzó piedras de grandes dimensiones, según han informado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía.

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