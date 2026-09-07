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La llegada de la princesa Leonor a la Universidad Carlos III: saludo en la puerta a la dirección del centro y clases de nueve a dos

La llegada de la princesa Leonor a la Universidad Carlos III: saludo en la puerta a la dirección del centro y clases de nueve a dos

Pilar Santos / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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La llegada de la princesa Leonor a la Universidad Carlos III: saludo en la puerta a la dirección del centro y clases de nueve a dos

Pilar Santos / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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La presencia de redactores, cámaras y fotógrafos alteraba desde primera hora de este lunes la rutina del campus de Getafe de la Universidad Carlos III, en el sur de Madrid. El foco estaba puesto en la entrada del edificio Adolfo Posada, donde la Princesa de Asturias ha llegado pocos minutos antes de las nueve para comenzar el Grado en Ciencias Políticas. A esa hora, cientos de estudiantes nerviosos atravesaban también el campus de la institución pública para incorporarse a las primeras clases del curso aunque ninguno de ellos tenía tan claro como ella cómo iba a ser esa entrada. Más información

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