Aviso amarillo La Aemet activa la alerta por terral y temperaturas de hasta 37 grados en la Axarquía

PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así fue la romántica pedida de mano de Carlos Peguer (La Pija y la Quinqui)

Carlos Peguer e Ignacio Romero Arráez, conocido en redes como Nacho Arráez, se casan. El creador de contenido, conocido especialmente por ser uno de los rostros de La Pija y la Quinqui, ha anunciado en los últimos días su boda con su pareja después de más de tres años de relación. Y lo ha hecho con Galicia como escenario de uno de los momentos más especiales de su historia de amor: una pedida de mano frente al Atlántico, con unas impresionantes vistas de las Rías Baixas.