Nuevo ficus El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Emotiva llegada a Santiago de 15 enfermos de ELA tras culminar su peregrinación

La plaza del Obradoiro acoge una llegada cargada de emoción. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, quince personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras cuatro con distintas patologías culminan en Santiago una peregrinación cargada de simbolismo y reivindicación. La iniciativa está organizada por la asociación Compostela y celebra este año su sexta edición. Los peregrinos partieron el pasado día 4 desde Fonfría, en Pedrafita do Cebreiro, acompañados por cuidadores, familiares y voluntarios, además de agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y del Escuadrón de Caballería.