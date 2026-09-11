VPO Los vecinos de las VPO de Garnica siguen sin casa tras casi tres años de retrasos

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La segunda cría de panda gigante nacida en Corea del Sur cumple 100 días y estrena nombre

Un zoológico de Corea del Sur ha revelado el nombre de una cría de panda gigante nacida en sus instalaciones coincidiendo con sus 100 días de vida. Se llamará Shu Bao, que en chino significa "un tesoro tan brillante como la luz del amanecer". El nombre fue seleccionado a través de una votación a través de las redes sociales del zooun evento público de votación celebrado en la que participaron 10.000 personas. Shu Bao, nacida el 3 de junio en el parque temático Everland, cerca de Seúl, es la tercera hermana menor de Fu Bao. Fu Bao, la primera panda gigante nacida en Corea del Sur, gozó de gran popularidad en el país antes de regresar a China. Los padres del cachorro, Ai Bao y Le Bao, llegaron a Corea del Sur procedentes de la provincia china de Sichuan en 2016 como parte de la "diplomacia del panda" de China.