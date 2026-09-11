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Así fue la investigación del crimen de Yesa (Zaragoza)

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Guardia Civil

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Así fue la investigación del crimen de Yesa (Zaragoza)

Guardia Civil

Zaragoza
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El análisis del teléfono móvil del detenido, los restos de sangre hallados en la vivienda que compartía con la víctima y la compra de una sierra de sable figuran entre los principales indicios recabados por la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra contra el presunto autor del crimen del hombre descuartizado cuyos restos aparecieron en el embalse de Yesa, en el término municipal de Sigüés (Zaragoza).

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