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Lucía Feijoo Viera

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La hermana de Claudia, la estudiante asesinada en México, rompe su silencio: “¿Por qué nadie hace nada?”

La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante grancanaria de 21 años asesinada durante una estancia de movilidad académica en México, ha provocado una oleada de reacciones dentro y fuera de Canarias. Entre ellas, la de su hermana Lara Tacoronte, que ha publicado un emotivo vídeo en redes sociales en el que expresa su dolor, reclama justicia y reflexiona sobre la violencia que sufren las mujeres. "Esto no puede quedar así. Mi hermana tenía 21 años, estaba estudiando en Granada y hace menos de un mes se fue de intercambio a México", comienza diciendo en la grabación. Visiblemente afectada, Lara asegura que todavía no encuentra explicación a lo ocurrido."No tengo palabras. Más allá de que vivimos en una sociedad enferma, llena de gente inhumana, yo no entiendo nada".