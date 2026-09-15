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Pablo Alborán desfila de la mano de Adolfo Domínguez en la Fashion Week de Madrid

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Pablo Alborán ha vuelto a aparecer públicamente y lo ha hecho por sorpresa, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la jornada inaugural de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El cantante malagueño ha sorprendido al desfilar para Adolfo Domínguez en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, una inesperada reaparición que llega después de varias semanas alejado de los escenarios debido a la neumonía que le obligó a cancelar parte de sus compromisos profesionales.

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